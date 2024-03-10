В Новосибирске пьяный водитель столкнулся с четырьмя автомобилями на парковке

В Новосибирске пьяный водитель протаранил четыре машины на парковке.

По словам очевидцев, пьяный водитель, управляя машиной Honda Civic, протаранил четыре машины на парковке.

Фотографии происшествия были опубликованы в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте». ДТП произошло ночью с 9 на 10 марта в Ленинском районе. Автомобили были припаркованы возле дома №31 на улице Титова.

В Госавтоинспекции отметили, что в отношении водителя Honda был составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



Напомним, в Новосибирской области в 2024 году произошло почти 300 ДТП.