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общество проиcшествия

В Новосибирске пьяный водитель столкнулся с четырьмя автомобилями на парковке

Фото: паблик «АСТ-54» / ВК

В Новосибирске пьяный водитель протаранил четыре машины на парковке.

По словам очевидцев, пьяный водитель, управляя машиной Honda Civic, протаранил четыре машины на парковке.

Фотографии происшествия были опубликованы в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте». ДТП произошло ночью с 9 на 10 марта в Ленинском районе. Автомобили были припаркованы возле дома №31 на улице Титова.

В Госавтоинспекции отметили, что в отношении водителя Honda был составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Новосибирской области в 2024 году произошло почти 300 ДТП.

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Дамир Трубников

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