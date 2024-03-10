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вчера 23:01
общество проиcшествия

В Новосибирской области пропали 76 человек за месяц

Фото: freepik

В феврале в Новосибирской области пропали 76 человек.

В феврале 2024 года в Новосибирской области было зафиксировано исчезновение 76 человек. Информацию об этом опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Из них 46 человек были найдены живыми, троих нашли погибшими, а по пяти заявкам волонтеры помогли найти родственников.

За прошлый месяц по всей России волонтёрам поступило 2 990 обращений. В результате проведенных поисков 2020 человек были найдены живыми, а 136 погибли.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области в 2024 году произошло почти 300 ДТП.

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Дамир Трубников

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