В Новосибирской области проявилась почерневшая икона Георгия Победоносца

Под Новосибирском проявилась икона Георгия Победоносца.

В селе Довольное на иконе XIX века внезапно начали проявляться очертания святых. Об этом сообщил настоятель храма, где хранится икона, отец Андрей.

По словам священника, более 15 лет назад местный житель передал икону Георгия Победоносца в молитвенный дом – тогда она была полностью черной. Примерно 10 лет икону хранили на полке возле алтаря, затем отдали в сельский храм Николая Чудотворца. Через пять лет икона начала светлеть, на ней появилось очертание коня. Об этом пишет Life.

Отец Андрей отметил, что они смогли различить двух святых и самого Георгия Победоносца, покровителя воинов.

«Случилось нечто необычное, ведь мы к иконе не прикасались. Уверен, что нам послан знак о взятие наших бойцов под защиту», — поделился он.

По мнению экспертов, икона, вероятно, была покрыта олифой, которая со временем окисляется. Когда икону хранили в доме, она закоптилась от печи, а в храме копоть постепенно начала исчезать.