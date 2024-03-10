Водителей Новосибирска предупредили о снегопаде и похолодании

О снегопаде и похолодании предупредили водителей в Новосибирске.

С 10 по 12 марта ожидается снег, ограничение видимости и похолодание. Об этом сообщили ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС».

По данным синоптиков «Яндекс Погода», в ближайшие дни в регионе ожидается от -3 до -15 градусов холода, а также снег и повышенная влажность.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дорогах, при возможности рекомендуется избегать дальних поездок.

Ранее Сиб.фм сообщал, где и когда пройдут праздничные мероприятия. Празднование Масленицы в Новосибирске начнется в воскресенье, 10 марта.