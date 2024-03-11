11 марта завершается прием заявок на участие в дистанционном голосовании на выборах президента РФ

Заявление можно подать до 23:59 по московскому времени.

11 марта 2024 года завершается прием заявлений на участие в ДЭГ (дистанционное электронное голосование) на выборах президента России.

Для того чтоб принять участие в выборах дистанционно, избирателям нужно в личном кабинете на портале Госуслуг в разделе «Выборы» подать заявление об участии в соответствующем голосовании. После обработки заявки появится статус «Учтено ЦИК России».

Уточняется, что 11 марта можно подать заявление до 23:59 по московскому времени.

Тайна голосования при ДЭГ обеспечивается путем процедуры анонимизации: волеизъявление зашифровывается на личном устройстве и уже в таком виде передается в систему.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

Напомним, что власти Новосибирска хотят продлить Красный проспект.