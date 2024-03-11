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общество

29 групп закрыли на карантин в детских садах Новосибирска

Фото: freepik

В Новосибирске начали закрывать группы в детских садах из-за карантина.

В Новосибирске 29 групп в детских садах закрыли на карантин. Об этом в ходе оперативного совещания рассказал исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов.

В свою очередь, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отметил, что за прошлую неделю ОРВИ заболели 21 438 человек — грипп диагностировали у 216 человек и еще 16 жителей Новосибирска заболели коронавирусом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что медицинский эксперт Новосёлов из Новосибирска рассказал о гонконгском гриппе.

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Валерия Митрохина
Журналист

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