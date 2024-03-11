Аналитики выяснили, как готовят и с чем едят блины новосибирцы

Большинство новосибирцев едят блины с творогом.

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы со словами «блины» и «блинчики», которые жители Новосибирска задавали в Масленичную неделю в 2023 году.

Выяснилось, что новосибирцы чаще всего пекут блины на молоке и молочных продуктах, а также на воде. Муку выбирают в основном рисовую, овсяную, манную.

Жители Новосибирска чаще едят блины с творогом, мясом и сыром, на четвертом месте оказалась ветчина, а на пятом — икра.

Ранее Сиб.фм писал, что делать на Масленицу каждый день с 11 марта.