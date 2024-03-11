Чётко, организовано, понятно: Губернатор поставил задачу обеспечить комфортные условия для голосования жителей региона на выборах Президента РФ

Обеспечить комфортные условия для голосования жителей Новосибирской области на выборах Президента России поручил Губернатор Андрей Травников. На оперативном совещании глава региона подчеркнул: всенародное голосование в рамках прямых выборов Президента РФ, которые пройдут 15,16 и 17 марта – важное государственное дело.

По всем прогнозам, число жителей области, которые намерены принять участие в голосовании, будет больше чем в предыдущие избирательные кампании.

«Это серьёзная ответственность не только перед членами избирательной комиссии, но и перед органами власти региона и муниципалитетов. С каждым годом формы голосования и возможности для принятия участия в нём расширяются: это и трёхдневное голосование, а теперь и электронное, различные варианты выездного голосования. Всё это должно работать чётко, как единый механизм. У любого человека, который принял решение проголосовать тем или иным способом, не должно возникнуть вопросов: где, что, как и почему вдруг не получается», — подчеркнул Губернатор.

Андрей Травников поставил задачу: в оставшиеся до пятницы дни перепроверить готовность избирательных участков, наличие информации по их расположению, прикреплению адресов. Кроме того, необходимо проверить качество маршрутов, уделить особо внимание подъездам и подходам к избирательным участкам: чтобы большому количеству людей, которые пойдут на выборы, было удобно проходить к местам голосования.

Также глава региона обратил внимание экспертов регионального министерства цифрового развития и связи на необходимость обеспечения чёткой работы всех информационных систем — которые обеспечивают и электронное голосование, и дистанционное видеонаблюдение на участках – во взаимодействии с государственными техническими ведомствами.

«Нужно, чтобы всё работало чётко и в случае каких-то сбоев реакция была моментальной. Несмотря на то, что у Центризбиркома будет работать своя телефонная горячая линия, куда граждане смогут обратиться и получить ответы на вопросы, важно, чтобы все наши кол-центры, все наши «горячие телефоны» также были обеспечены необходимой информацией, чтобы операторы знали, как отвечать в случае поступления вопросов на тему выборов Президента России», — заявил Андрей Травников.

Обращаясь к главам муниципалитетов, губернатор поставил задачу организовать на их территориях работу учреждений, где расположены избирательные участки. Чтобы принять участие в голосовании было комфортно всем: и молодёжи, и людям старшего возраста.