Депутат ГД Игнатов направил запрос в мэрию Новосибирска сроках о сдачи «Спортивной»

Депутат Государственной Думы Виктор Игнатoв обратился к и.о. мэра Новосибирска Олегу Клемешову с запросом о станции метро «Спортивная».

В своем обращении он отмечает важность этого объекта для города и большое количество обращений жителей, которые хотят знать, когда станция будет открыта.

В письме Виктор Игнатoв задает мэрии три вопроса: какие замечания были высказаны Главгосэкспертизой по поводу станции, нужно ли проводить дополнительные строительные работы или достаточно корректировки документации, и когда планируется открытие станции. Согласно законодательству, мэрия должна ответить на запрос депутата в течение 30 дней.

Напомним, сроки открытия станции неоднократно переносились. Последние новости о «Спортивной» появились в конце февраля 2024 года, когда стало известно, что документы на станцию снова не были согласованы с Главгосэкспертизой.