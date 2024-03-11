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общество

Депутат ГД Игнатов направил запрос в мэрию Новосибирска сроках о сдачи «Спортивной»

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Депутат Государственной Думы Виктор Игнатoв обратился к и.о. мэра Новосибирска Олегу Клемешову с запросом о станции метро «Спортивная».

В своем обращении он отмечает важность этого объекта для города и большое количество обращений жителей, которые хотят знать, когда станция будет открыта.

В письме Виктор Игнатoв задает мэрии три вопроса: какие замечания были высказаны Главгосэкспертизой по поводу станции, нужно ли проводить дополнительные строительные работы или достаточно корректировки документации, и когда планируется открытие станции. Согласно законодательству, мэрия должна ответить на запрос депутата в течение 30 дней.

Напомним, сроки открытия станции неоднократно переносились. Последние новости о «Спортивной» появились в конце февраля 2024 года, когда стало известно, что документы на станцию снова не были согласованы с Главгосэкспертизой.

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Александр Борисов
журналист

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