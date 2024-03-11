Масленичная неделя 2024 по дням: что делать на Масленицу каждый день с 11 марта

У каждого дня Масленичной недели своё название и назначение. Ниже подробное описание что и как нужно делать с 11 по 17 марта 2024 года.

Понедельник, 11 марта — день «Встречи»: принято встречать Масленицу, готовить продукты к праздничному столу и печь блины (первый блин отдаётся бедным и нищим на помин души умерших родных).

Вторник, 12 марта – «Заигрыш» сам за себя говорит и зовёт кататься с горок, на санях и на каруселях, а ещё свататься и назначать день свадьбы не ранее, чем после Пасхального воскресенья (в 2024 году выпадает на 5 мая).

Среда, 13 марта – «Лакомки»: тёща накрывает званый ужин с блинами для зятя и его гостей, а сама глядит за тем, что именно есть родственник: если муж дочери предпочитает солёные блинчики – характер у него тяжелый, если же выбор пал на блины со сладкой начинкой – темперамент зятя мягкий.

Четверг, 14 марта – «Разгуляй»: в сёлах в этот день приостанавливали все хозяйственные работы и выходили погулять на улицу – поиграть в снежки («взять» приступом снежный городок), покататься в санях, посмотреть на кулачные бои, попрыгать через ритуальный костёр.

Пятница, 15 марта – «Тёщины вечёрки»: зять совершает ответное приглашение тёщи и её подруг на ужин, но блюда на стол готовит супруга.

Суббота, 16 марта – День золовки (сестра мужа): её с мужем и роднёй приглашают к столу, угощают блинами и вручают приятный подарок.

Воскресенье, 17 марта – «Прощёное воскресенье» и проводы Зимы принято просить прощения у родных и близких, молится (каяться в прегрешениях), а после сжигать чучело Зимы (пепел развеивать над огородами и полями).