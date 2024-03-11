Масленица-2024: новые душевные открытки и поздравления для православных

Ещё до Крещения Руси Масленицу праздновали весь русский народ. До наших дней дошли многие её традиции, в том числе и поздравление друг друга. Портал «Сиб.фм» публикует подборку готовых текстов и картинок для этого праздника.

Адаптировался под современность не только сам праздник Масленицы, но и поздравления – они перешли в электронный формат и позволяют подарить пару тёплых слов родным и друзьям во всех концах света.

Поздравляю тебя с Масленицей! Пусть в твоей жизни будет много солнца и тепла, хороших друзей, позитива, добрых известий и душевных посиделок в кругу близких людей за чашечкой чая с пышными блинчиками. Пусть Масленица будет временем обновления и возрождения духовных сил.

Поздравляю с Масленицей! Пусть все огорчения растают, как снег, а деньги в кошелек капают, словно весенняя капель. Желаю солнца, улыбок, отличного настроения и жить в мире с теми, кто любим и дорог, а Масленица принесет вам благословение и защиту Господа.

С масленицей! Пусть солнце освещает путь, греет своими лучами душу, сердце, ваши дома. Пусть этот праздник подарит свет, огромную радость и искреннюю улыбку, и Масленица станет временем примирения и прощения с ближними.

С Масленицей! Желаю вкусных блинов, приятных встреч, радостных новостей, ярких событий и Масленица напомнит вам о важности терпения и смирения.

В этот прекрасный день хочется от души поздравить с этим старинным народным праздником — Масленицей. Желаю добра, щедрости и веселья, в этот праздник желаю вдоволь насладиться блинами и общением со своими близкими и родными людьми, а Масленица укрепит вашу веру и духовность.

Поздравляю с Масленицей! Всю неделю желаю жить по русским обычаям этого весёлого праздника! Пусть шумным будет твой дом от гостей и Масленица станет временем благодарения Богу за все блага.

Поздравляю с Масленицей и желаю, чтобы жилось сладко и при этом в достатке, в бурном потоке ветров удачи, с прекрасным настроением, с постоянным вдохновением. Пусть Масленица наполнит ваш дом благословением и любовью.

Поздравляю с блинно-самоварным, гостеприимным праздником — Масленицей! Пусть в твоем доме не скучает сковородка и печет вкусные блины всю праздничную неделю! Пусть Масленица напомнит вам о важности семейных ценностей и традиций.

От всей души поздравляю с началом Масленицы, с праздником, в который хочется веселиться, радоваться и смеяться. Пусть Масленица наполнит вашу душу светом и надеждой.