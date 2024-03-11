Масленица 2024: традиции, обряды и народные приметы

Самая вкусная неделя православного календаря плотно прижилась в светском обществе. Многие россияне активно изучают древнейшие традиции Масленичной недели.

Народное название Масленицы – разгульная, плотно связано с религиозными постами. Дело в том, что сразу после Масленичной недели стартует самый строгий Великий пост. Народ старался, грубо говоря, отъесться перед 48-дневным воздержанием от жирной пищи.

Дата начала Масленицы, Великого поста и Пасхи также плотно сплетены и зависят друг от друга, то есть являются «плавающими» и перемещаются по православному календарю. В текущем 2024 году Сырная (масленичная) неделя стартует в понедельник 11 марта и завершится в воскресенье 17-го. Соответственно Великий пост пройдёт в период с 18 марта по 4 мая, а Пасхальное воскресенье случится 5 мая 2024 года.

Своими корнями Масленица уходит в язычество, но большинство её традиций приняла православная Церковь после Крещения Руси. Обряды всех семи дней так или иначе связаны с поеданием блинов (символ круглого Солнца), ведь по церковному уставу в последнюю неделю перед Великим постом нельзя есть мясо, но дозволяется употреблять молочные, то есть «масляные», продукты.

В эту неделю принято ходить по гостям, выпекать блины, устраивать шумные празднества с катанием с горок, а в воскресенье сжигать чучело зимы, зазывая весну.

По народным приметам, на Масленицу нельзя кушать мясные блюда, конфликтовать с родными, сквернословить, завидовать и встречать гостей в неубранном доме. Российские старожилы рекомендуют провести неделю весело и шумно, чтобы привлечь в жизнь доброе здравие и удачу.