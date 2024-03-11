«Мне тепло на душе»: новосибирский блогер Дава встретился с Бузовой на шоу на ТНТ

10 марта вышел первый эпизод нового реалити-шоу «Сокровища императора».

В проекте участвуют различные звезды, которым необходимо проходить сложные испытания ради приза в миллион рублей.

В шоу принимают участие 13 пар, среди которых Давид Манукян и его брат Арман Давтян из Новосибирска. Ведущими шоу стали Михаил Галустян и Ольга Бузова, которая является бывшей девушкой новосибирца.

Как сообщает пресс-служба ТНТ, Дава встретился с Ольгой впервые после расставания. На встрече девушка обратилась к брату бывшего молодого человека со словами: «А ты не боишься, что Давид может в любой момент соскочить, а потом будешь китайскую лапшу с ушей снимать? Были случаи уже, поэтому просто спрашиваю».

Давид посмеялся над словами Ольги и наоборот, заявил, что очень рад видеть девушку.

«Мы встретились на проекте с Олей. Это для меня было очень приятно, правда. Это наша первая встреча за долгое время. В жизни все встречи неслучайны. Мне кажется, это судьба. У нас была большая любовь, искры из глаз летели. Когда смотрю на этого человека, мне тепло на душе, у меня что-то екает внутри», — сказал Манукян.

Напомним, что новосибирский певец Митя Фомин замяукал в эфире шоу на ТНТ.