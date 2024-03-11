Новосибирская область попала в топ регионов РФ по уровню закредитованности населения

Объем задолженности вырос за год более чем на 100 тысяч рублей.

«РИА Новости» составили рейтинг регионов по уровню закредитованности населения. Новосибирская область заняла 7 место.

На начало 2024 года в среднем каждый новосибирец должен банкам 538,7 тысячи рублей — 83,3% среднегодового дохода. При этом объем задолженности вырос более чем на 100 тысяч рублей. В 2023 году — 431,6 тысячи рублей.

Первое место в рейтинге заняла Республика Тыва. Объем задолженности в среднем на одного человека — 892,6 тысячи рублей. Меньше всего долгов перед банками у жителей Республики Ингушетия – 56,1 тысячи рублей.

Напомним, что депутат ГД Игнaтoв направил запрос в мэрию Новосибирска сроках о сдачи «Спортивной».