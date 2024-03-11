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общество проиcшествия

Новосибирские полицейские задержали 30 пьяных водителей за праздничные выходные

Фото: ru.freepik.com

Нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба отдела пропаганды ГИБДД, за праздничные выходные с 7 по 11 марта сотрудники Госавтоинспекции задержали 30 пьяных водителей в Новосибирске. Из них 17 отказались от медицинского освидетельствования.

«11 водителей были задержаны за управление в состоянии опьянения. Двое за рулем в нетрезвом состоянии были задержаны повторно, что влечет за собой уголовную ответственность», — пишет пресс-служба.

За нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Напомним, что в Новосибирске судят полицейских, которых обвиняют в получении взятки.

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Нина Раневская
Журналист

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