Новосибирские полицейские задержали 30 пьяных водителей за праздничные выходные

Нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба отдела пропаганды ГИБДД, за праздничные выходные с 7 по 11 марта сотрудники Госавтоинспекции задержали 30 пьяных водителей в Новосибирске. Из них 17 отказались от медицинского освидетельствования.

«11 водителей были задержаны за управление в состоянии опьянения. Двое за рулем в нетрезвом состоянии были задержаны повторно, что влечет за собой уголовную ответственность», — пишет пресс-служба.

За нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Напомним, что в Новосибирске судят полицейских, которых обвиняют в получении взятки.