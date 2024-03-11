Певец Шура прокомментировал задержку концерта в Новосибирске

Это произошло не по его вине.

Напомним, что в одном из баров Новосибирска популярный певец Шура задержал начало своего концерта на целых 75 минут. Шоумен выступал в баре под названием «Руки вверх! Бар».

Многочисленные жители Новосибирска, пришедшие послушать хиты известного артиста, были озабочены задержкой начала концерта. Однако, когда Шура наконец вышел на сцену, он смог развлечь своих поклонников такими известными песнями, как «Отшумели летние дожди», «Твори добро» и «ты не верь слезам».

Шура выступил в Екатеринбурге 10 марта, но перед началом концерта он прокомментировал ситуацию с задержкой мероприятия в Новосибирске.

По словам артиста, концерт в родном городе начался «немножечко позже» не по его вине.

«И потом был такой дебильный треп, который какая-то барышня написала. Сегодня мы тоже немножечко ждали вас всех, на улице тоже было немножко людей», — рассказал Шура.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске на кинофестиваль с участием Никиты Кологривого закончились места.