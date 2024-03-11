По православному календарю началась Масленица

С понедельника у православных началась Масленица.

В России началась Масленица — это последняя неделя перед Великим постом (Сырная седмица). Церковь предписывает в эти дни больше думать о Боге, прощать врагам и близким прегрешения, а также отказываться от мясной пищи.

Известно, что славяне-язычники справляли в этот период года весенний праздник — они встречали весну и провожали зиму.

Ранее было принято отмечать Масленицу катанием на санках с ледяных гор, зажиганием костров и блинами.

Напомним, что стало известно, где и когда пройдут праздничные мероприятия на Масленицу в Новосибирске.