В Новосибирске будут судить мужчину за ДТП с двумя погибшими

В прокуратуре города Новосибирска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП, повлекшем смерть двух лиц.

По данным заместителя прокурора Новосибирска, 37-летнего мужчину обвиняют по статье “нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения и лишенным права управления автомобилем” и по статье “управление автомобилем лицом , находящимся в состоянии опьянения , подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения”.

Уточняется, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения и лишенный прав, управлял автомобилем в Новосибирске. Он не принял мер к снижению скорости вплоть до полной остановки и совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП одна девушка скончалась от полученных травм на месте, а другая в медицинском учреждении.

Сейчас обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.