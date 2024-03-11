Поздравления с Масленицей-2024: лучшие стихи и тёплые слова для родных и близких

Теплый праздник Масленица словно специально создан для укрепления семейных связей, а лучший способ для этого – приятные слова. Подборка душевных поздравлений с Масленичной неделей для родных и близких от портала «Сиб.фм» ниже по тексту.

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От всей души поздравляю с началом Масленицы! Пусть все невзгоды уйдут вместе с холодной зимой, пусть благополучие и радость принесет долгожданная весна. Счастья, любви, достатка, тепла, взаимопонимания и отличного настроения.

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Пусть к вам Масленица в дом

Придет с лакомым блином,

Солнце комнату займет,

Счастья искорку зажжет.

Всем, кто зиму провожает,

Праздник этот предвещает,

Что веселье лишь вас ждет,

Что удача лишь грядет!

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С Масленицей, дорогие друзья! Давайте весело проводим зиму и поблагодарим ее за все, что с нами происходило. Пускай весной будет побольше радостных моментов и счастливых дней. Желаю ярко отметить этот праздник.

Печь блины пришла пора,

Ароматных и румяных.

Масленица к нам пришла,

Хороводы водить станем.

Принесёт пусть Вам достаток,

Этот праздник золотой.

Каждый день пусть будет сладок,

Поздравляю вас с весной!

***

С Масленицей! Уходит холодная долгая зима — проводим ее, чтобы радоваться весенним денькам, теплу и возрождению природы. Пусть солнце заглянет в твой дом и наполнит душу счастьем и радостью, Пусть каждый день рядом будут родные и любимые, дом не покидает искренний смех и достаток. Блины удаются, а мечты исполняются!

***

Масленица к нам идет

И весну с собой ведет.

Я желаю много урожая,

Вкусного, с блинами, чая.

Пусть достаток и успех

Будет целый год у всех.

Чтобы сладко было жить,

Чтоб мечту осуществить!

Поздравляю Вас с Масленицей! Пусть минувшая зима заберет с собой все, что могло заставить плакать и переживать, а весна буйным цветом и теплым ветром принесет в Ваши будни свет, добро и удачу!

***

Встречаем масленицу мы,

Всегда пусть ломятся столы.

И коль весна уж на носу,

Видать зима пришла к концу

Пускай здоровья будет воз,

Удача мчит как паровоз,

Пусть круг друзей всегда растёт,

Богатство вместе пусть идёт.

***

Поздравляю с пробуждением весны. Желаю, чтобы в вашей жизни, с новой силой, зацвели любовь, нежность и радость. Чтобы ваши дни наполнились полноводными ручьями счастья. Чтобы в ваших душах зазвенела капель благополучия и света. Желаю добра, вкусных блинов и хорошего настроения. С Масленицей!