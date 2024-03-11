Поздравления с Масленицей-2024: лучшие стихи и тёплые слова для родных и близких

Теплый праздник Масленица словно специально создан для укрепления семейных связей, а лучший способ для этого – приятные слова. Подборка душевных поздравлений с Масленичной неделей для родных и близких от портала «Сиб.фм» ниже по тексту.
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От всей души поздравляю с началом Масленицы! Пусть все невзгоды уйдут вместе с холодной зимой, пусть благополучие и радость принесет долгожданная весна. Счастья, любви, достатка, тепла, взаимопонимания и отличного настроения.
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Пусть к вам Масленица в дом
Придет с лакомым блином,
Солнце комнату займет,
Счастья искорку зажжет.
Всем, кто зиму провожает,
Праздник этот предвещает,
Что веселье лишь вас ждет,
Что удача лишь грядет!
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С Масленицей, дорогие друзья! Давайте весело проводим зиму и поблагодарим ее за все, что с нами происходило. Пускай весной будет побольше радостных моментов и счастливых дней. Желаю ярко отметить этот праздник.
Печь блины пришла пора,
Ароматных и румяных.
Масленица к нам пришла,
Хороводы водить станем.
Принесёт пусть Вам достаток,
Этот праздник золотой.
Каждый день пусть будет сладок,
Поздравляю вас с весной!
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С Масленицей! Уходит холодная долгая зима — проводим ее, чтобы радоваться весенним денькам, теплу и возрождению природы. Пусть солнце заглянет в твой дом и наполнит душу счастьем и радостью, Пусть каждый день рядом будут родные и любимые, дом не покидает искренний смех и достаток. Блины удаются, а мечты исполняются!
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Масленица к нам идет
И весну с собой ведет.
Я желаю много урожая,
Вкусного, с блинами, чая.
Пусть достаток и успех
Будет целый год у всех.
Чтобы сладко было жить,
Чтоб мечту осуществить!
Поздравляю Вас с Масленицей! Пусть минувшая зима заберет с собой все, что могло заставить плакать и переживать, а весна буйным цветом и теплым ветром принесет в Ваши будни свет, добро и удачу!
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Встречаем масленицу мы,
Всегда пусть ломятся столы.
И коль весна уж на носу,
Видать зима пришла к концу
Пускай здоровья будет воз,
Удача мчит как паровоз,
Пусть круг друзей всегда растёт,
Богатство вместе пусть идёт.
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Поздравляю с пробуждением весны. Желаю, чтобы в вашей жизни, с новой силой, зацвели любовь, нежность и радость. Чтобы ваши дни наполнились полноводными ручьями счастья. Чтобы в ваших душах зазвенела капель благополучия и света. Желаю добра, вкусных блинов и хорошего настроения. С Масленицей!