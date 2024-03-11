Рамазан-2024: что можно и нельзя делать во время поста мусульманам

В мусульманском мире настало время осмысления и духовного очищения – так они называют один из главных и священных месяцев религиозного календаря Рамадан и связывают с ним ряд строжайших запретов.

Чтобы достичь духовного просветления и очистить душу от скверны, истинный мусульманин должен отказаться от многого: вода, приём пищи, дыхание табачным дымом и половые отношения на целый месяц, именуемый Рамаданом. Однако у таких строгих религиозных предписаний есть свои тонкости и нюансы.

Основными условиями строго поста в месяц Рамадан являются следующие показатели:

- верующий должен быть совершеннолетним по комплексу предписаний Шариат;

верующий должен иметь здравый незатуманенный рассудок, адекватно воспринимать мир и не быть душевнобольным;

верующий должен быть здоровым, чтобы иметь возможность правильно поститься.

Также существует список тех, кому пост не подходит:

· если мусульманин находится в продолжительной поездке или путешествии на расстоянии более чем 90 километров от дома и находятся в новом месте не более 15 дней;

· если есть проблемы со здоровьем (в том числе критические дни или послеродовое очищение у женщин);

· беременные и кормящие матери;

· старики преклонного возраста с тяжёлыми хроническими недугами.

Остальным запрещено: вкушать пищу и воду до заката солнца, вступать в интимную связь, курить, принимать лекарственные препараты через уши и нос, делать клизмы, вызывать рвоту.

К разрешённым действиям относятся:

· приём пищи дважды в день: до рассвета (сухур) и после заката (ифтар);

· ежедневная молитва в мечети или индивидуально;

· случайный приём пищи по забывчивости;

· принятие душа;

· вдыхание благовоний;

· сдача крови.

Что касается работы, то выполнять её можно, но лучше взять на этот период отпуск, чтобы полностью сосредоточиться, осмыслить свой образ жизни и разобраться в главных ценностях жизни.