Сибиряки активно обновляют авто в кредит

По оценке ВТБ, с начала 2024 года россияне получили на покупку автомобилей свыше 302 млрд рублей – почти в два раза больше, чем в январе-феврале прошлого года. Сам банк за этот же период предоставил кредиты 48,5 тысяч заемщиков по всей России на общую сумму 64 млрд рублей (в 4,4 раза больше, чем в первые месяцы 2023 года по количеству и в 4,8 раз по объему).

В Сибирском федеральном округе спрос на автокредитование растет еще более высокими темпами – сибиряки оформили в банке более 4,4 тысяч кредитов на 5,2 млрд рублей, в 6 раз по количеству и объему больше, чем годом ранее.

Регионом-лидером по объему выдач в Сибири стал Красноярский край - с начала года заемщики получили в банке на покупку транспорта 1,1 млрд рублей. На втором месте – Новосибирская область (более 1 млрд рублей). Далее следует Иркутская область (свыше 900 млн рублей), Кузбасс (около 890 млн). Замыкает топ-5 Алтайский край - около 560 млн рублей.

В целом по России, за 2023 год рыночная доля банка по объему выдач автокредитов выросла почти в три раза – до 20%.

«В этом году российский рынок автокредитования растет гораздо более быстрыми темпами, чем обычно. На динамику влияют сразу нескольких факторов: планомерное восстановление авторынка, государственная поддержка и развитие стимулирующих программ производителей, которые обеспечивают приемлемые для заемщиков ставки по кредитам, что особенно актуально в условиях жесткой политики регулятора», — прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

По данным банка, средняя сумма одного автокредита продолжает расти. По итогам февраля в сегменте новых машин он составил 1,65 млн рублей, увеличившись на 2% за месяц. На рынке подержанных авто средний «чек» достиг 1,32 млн рублей (+6% к значению по итогам января). В Сибири средний чек покупки автомобиля (без учета состояния авто) по итогам февраля составил 1,21 млн рублей, практически не изменившись по сравнению с январем.