Сотрудники Росгвардии в Новосибирске помогли травмированному сноубордисту

Вместе с мужчиной были его дети.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области, в Дзержинском районе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, Владимир Аникеев и Ильнур Муллагалиев, патрулировали маршрут.

Около парк-отель «Шишка» к ним обратился мужчина, который рассказал, что 250-ти метрах от дороги на склоне горы лежит травмированный сноубордист. Сотрудники выехали на место происшествия и обнаружили, что вместе с мужчиной находятся двое его несовершеннолетних детей. По словам пострадавшего, он катался на сноуборде, упал со склона горы и повредил ногу. Из-за сильной боли он не мог самостоятельно передвигаться.

Сотрудники Росгвардии вызвали скорую помощь и помогли мужчине добраться до дороги. Врачи госпитализировали его в больницу с подозрением на перелом ноги.

Детей и сноуборд передали родственникам, которые приехали на место происшествия.

Напомним, что сильный снегопад ожидается в Новосибирской области 11 марта.