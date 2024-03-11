Ученые зафиксировали редкую озоновую аномалию под Новосибирском

В Новосибирской области обнаружили редкое явление.

Ученые обнаружили явление переноса озона из стратосферы к Земле над Караканским бором, который находится на территории Ордынского, Искитимского и Сузунского районов Новосибирской области.

Уточняется, что озон временно проник в более низкие слои атмосферы, в тропосферу. Однако обычно он присутствует в стратосфере на высотах от 10 до 50 километров над поверхностью Земли.

В связи с этим ученые уверены, что данный процесс может иметь значительное влияние на состав и химические реакции в атмосфере, а также на климатические условия в различных регионах планеты.

По словам руководителя лаборатории климатологии атмосферного состава Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Бориса Белана, присутствие озона в высоких концентрациях отрицательно воздействует на растительность, снижая урожайность по некоторым видам до 50%. Дальнейшие исследования этого явления позволят расширить знания о процессах в атмосфере Земли, и помогут улучшить прогнозы изменений климата и развития экосистем.