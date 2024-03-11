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общество

В аэропорту Новосибирска собака нашла лишний миллион в багаже пассажира

Фото: freepik

В новосибирском аэропорту собака по кличке Эмма «унюхала» лишний миллион.

По данным пресс-службы Сибирского таможенного управления, в новосибирском аэропорту Толмачево собака по кличке Эмма предотвратила незаконный вывоз денежных средств — она обнаружила около миллиона рублей.

Сообщается, что молодой человек собирался улететь в Таджикистан и в зоне контроля перед вылетом выбрал «зеленый коридор», который подразумевает отсутствие товаров и валюты, подлежащих декларированию. Однако в его багаже было спрятано более 1,8 миллионов рублей и 101 доллар США наличными.

Так как у молодого человека не было письменного декларирования на крупную сумму, которую он собрался вывезти, на него возбудили дело об административном правонарушении.

Напомним, что на три часа задерживается авиарейс из Еревана в Новосибирск.

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Валерия Митрохина
Журналист

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