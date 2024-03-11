В Москве мошенники украли 8 тысяч рублей у женщины, которая хотела попасть на концерт SHAMAN

Она обратилась в полицию.

Как сообщает телеграм-канал «SHOT», в Москве 42-летняя женщина пыталась купить билет на концерт SHAMAN’а на его официальном сайте, но они все были раскуплены. Тогда женщина решила найти билеты в социальных сетях и наткнулась на объявление, в котором некая Анна предлагала купить место во втором ряду за восемь тысяч рублей.

Москвичка списалась с ней, отправила сумму за билет на карточку, после чего ее везде заблокировали.

Уточняется, что женщина обратилась в полицию и в данный момент проводится проверка.

Напомним, что в Новосибирске судят полицейских, которых обвиняют в получении взятки.