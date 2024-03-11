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общество

В Новосибирске появится новый сквер в память об Эдуарде Артемьеве

Фото: ru.freepik.com

Проект и документацию для сквера подготовит архитектурное бюро ООО «Лэндмарк».

Как рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, на месте сквера «Авиатор» в Заельцовском районе города появится сквер в честь композитора Эдуарда Артемьева.

В данный момент между департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска и компанией «Брусника» заключено соглашение о создании новой зоны.

Сквер будет находиться около парка на улице Аэропорт, 20, а его площадь составит 1,5 гектара.

Напомним, что в Новосибирске на кинофестиваль с участием Никиты Кологривого закончились места.









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Нина Раневская
Журналист

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