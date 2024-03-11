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общество

В Новосибирске продаётся шестикомнатный коттедж за 26,5 млн рублей

Фото: N1

За 26,5 миллионов рублей в Новосибирске продают шестикомнатный коттедж.

На сайте n1.ru опубликовали объявление о продаже коттеджа с шестью спальнями за 26,5 миллионов рублей в Новосибирске.

Уточняется, что в 200 метрах от дома находится фитнес-клуб, кафе, продовольственный магазин и остановка общественного транспорта.

Во дворе дома можно разместить до 8 машин, также по периметру участка установлена система видеонаблюдения.

В самом доме 6 спален, которые можно легко убрать, оставив только две.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Бердске продают трехэтажный дом с 2 кухнями и бассейном за 38 миллионов рублей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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