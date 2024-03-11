В Новосибирске судят полицейских, которых обвиняют в получении взятки

Общая сумма взятки – более 2 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Калининского районного суда в Новосибирске, ведомство рассмотрит уголовное дело в отношении четырех бывших сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России.

По данным суда, в 2019 и 2020 (два раза) году они вымогали взятки у бизнесменов, которые занимались продажей обуви и табачной продукции. Полицейские проводили контрольные закупки, изымали товар, а за его возвращение и не проведение полноценной проверки требовали деньги от предпринимателей. Общая сумма составила более 2 миллионов рублей.

В данный момент бывший начальник отдела Анатолий Семенов, оперуполномоченные отдела Игорь Юшин, Алексей Пирский и Андрей Мельников заключены под стражу.

Напомним, что Глава СК взял на контроль проверку по делу о детях, брошенных в квартире в Новосибирске.