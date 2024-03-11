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Авто проиcшествия

В Новосибирской области грузовой автомобиль Howo снес дорожные опоры

Фото: freepik

Грузовой автомобиль Howo снес дорожные опоры под Новосибирском.

По данным территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, на дороге «Новосибирск-Садовый» перед выездом на Северный обход автомобиль Howo с поднятым кузовом снес опоры дорожных знаков.

В результате аварии никто не пострадал. Сейчас ведутся дорожные работы.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что сильный снегопад ожидается в Новосибирской области 11 марта. В связи с плохой погодой водителей призывают быть внимательными на дорогах и не превышать скорость.

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Валерия Митрохина
Журналист

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