В Новосибирской области ожидаются снегопад и гололёд

В Новосибирской области на рабочей неделе выпадет снег.

В Новосибирской области на этой неделе ожидаются метели и гололед. Синоптики сообщили о снеге, а в Госавтоинспекции призывает водителей быть особенно осторожными.

По данным специалистов ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 10 по 12 марта в регионе ожидаются снегопады, снижение видимости и усиление холода. Дорожное покрытие в настоящее время обрабатывается противогололедными смесями, а инспекторы ГИБДД следят за состоянием дорог.

По информации Яндекс.Погоды, снегопады продлятся до 13 марта. Ожидается небольшое похолодание до -3°C -5°C начиная со вторника, 12 марта. Согласно прогнозу Гисметео, 10 и 11 марта в регионе будет мокрый снег, а весь оставшийся период недели пройдет снегопад при температуре до -6°C днем.