Веселая Масленица и другие праздники: почему новосибирцы в выходные массово едут на молочную ферму

Как насчет того, чтобы провести масленые дни необычно — например, совместить поедание блинов и зажигательные игры на свежем воздухе с захватывающей экскурсией, где можно увидеть почти 7000 коров, а заодно узнать, зачем им «карусель» и маникюр? Крупнейший производитель молока в России приглашает проводить Масленицу вместе.

Итак, городская суета остается позади, возле села Огнева Заимка Черепановского района гостей встречает специальный автобус, в котором в любую погоду поддерживается комфортный климат. И начинается захватывающее путешествие по ферме «ЭкоНивы», где содержится 7000 животных. Именно потому, что хозяйство такое большое, от одного объекта к другому экскурсанты передвигаются на автобусе: пешком быстро территорию животноводческого комплекса не обойдешь.

Пока едем к первому объекту, экскурсовод настолько ярко и увлекательно рассказывает о том, какой путь проходит привычное нам молоко – начиная с полей этого производителя и до готового продукта уже на полках магазинов – что невольно проникаешься гордостью за столь масштабное отечественное производство и любовью к этим коровкам-труженицам. Достаточно сказать, что, по данным отраслевых союзов, по объемам производства молока холдинг «ЭкоНива» занимает третье место в мире, первое* – в Европе и России. У компании 40 животноводческих комплексов в 11 регионах страны, что позволяет получать почти 3500 тонн молока в сутки, а в год – свыше миллиона тонн молока. Собственные поля для выращивания кормов, свои семена и техника, перерабатывающие заводы и высококвалифицированные специалисты – то, что позволяет компании контролировать качество продуктов на всех этапах производства.

А вот и первая остановка – своеобразные «ясли», где находятся телята, которым всего несколько дней от роду.

Любопытные малыши просовывают головы сквозь ограждение, они дружелюбные и ласковые, как и все дети. Ими можно любоваться и даже покормить из специальной бутылочки с соской. Сейчас, когда на улице еще прохладно, самые маленькие одеты в специальные теплые жилетки – выглядит очень мило и трогательно.

В «ясельной» группе, где телята содержатся до трех месяцев, пока у них не сформируется иммунитет, у каждого малыша – свой домик. Его площадь домика рассчитана таким образом, чтобы у малыша была возможность порезвиться.

В ушах у каждого теленка – бирка с индивидуальным номером и чип. Чип – это своеобразный паспорт животного, в котором содержится вся информация о нем: дата рождения, вес, прививки, а в последующем – количество надоев и другие важные данные.

На ферме в «Огневой Заимке» содержится около трех с половиной тысяч телят разных возрастов. При этом, коллектив их исключительно «дамский». И у каждой – свой характер. Об этом мы узнаем на следующей точке нашего маршрута – у «детского сада». Здесь телята живут до девятимесячного возраста и содержатся уже по группам из нескольких животных. «Коровы – существа социальные, им необходима пара для общения, поэтому в каждой группе должно быть четное число телят», — объясняет экскурсовод. Телята же приветствуют нас многоголосым мычанием. Оказывается, у коровы целых 11 оттенков мычания, которыми они выражают свои эмоции.

А вот и двор, в котором живут те самые буренки, которые дают молоко. Ого – да это настоящие великанши! Вес может достигать полтонны, а высота в холке – 150 сантиметров. Коровы голштинской породы, именно их мы видим на ферме, признаны высокопродуктивными по молоку: около 35 литров в сутки, но и есть и рекордсменки, для которых и 70 не предел.

На ферме предусмотрено все, чтобы у коров было хорошее настроение. «Периодически им даже делают маникюр», — с улыбкой говорит экскурсовод и объясняет, что это такое, и зачем он нужен. Особенно тщательно в хозяйстве заботятся о питании коров: корм должен быть сбалансированным и постоянным, ведь от этого зависят вкус и качество будущего молока.

Последняя и самая впечатляющая точка маршрута доильная установка с «говорящим» названием «карусель», которая позволяет оптимизировать процесс. Одновременно на карусели могут доиться 72 коровы. Действия пяти операторов четкие и слаженные, каждый отвечает за определенную операцию.

Но вот экскурсия завершена, и впереди – зажигательная масленая программа. Под навесом уже дымятся горячие блины с деревенским вареньем и медом, а девушки в ярких народных костюмах зазывают на площадку, где первые участники уже меряются силой в перетягивании канатов, боях надувными «поленьями» и своеобразном народном варианте «керлинга» по-русски: состязание чайников. Много других азартных забав ждут гостей на этой неделе.

Побывать на молочной ферме и не отведать молока – просто невозможно. Завершается экскурсия в дегустационном зале, где можно полакомиться творожками, йогуртами и, конечно, распробовать вкус натурального молока. А дети смогут поучаствовать в мастер-классе по росписи деревянных коровок, которых можно потом забрать с собой на память. Такой семейный праздник точно запомнится!

Объект промышленного и сельского туризма “Огнева Заимка” появился в Новосибирской области весной прошлого года. Именно тогда известный молочный холдинг ГК «ЭкоНива» открыл свои двери для первых экскурсантов. Несмотря на богатый туристический потенциал нашего региона, возможность увидеть в действии настоящее крупное производство пока еще редкость. Поэтому экскурсии быстро стали популярными – на них побывало уже более 3000 человек.

Кроме масленицы и другие праздники здесь проводятся так же ярко и весело, Новогодние приключения, День молока, Ивана Купалы и многие другие. Летом для детей развлечений еще больше: можно пройтись по лабиринту из соломы, покачаться на качелях, покататься на мини-тракторах и поиграть в игры на аграрную тематику. И даже профориентация для подростков: в «Городе профессий» можно «примерить» на себя профессии лаборанта, зоотехника или ветеринара. И, возможно, определиться с выбором будущей профессии.

Экскурсии на фермы проводятся ежедневно в течение всего года по предварительной записи. Обязательна предварительная запись на экскурсию по телефону: 8 (800) 550-57-00, доб.4. Масленичные мероприятия проходят с 11 по 17 марта ежедневно.

Часть программы будет проходить на свежем воздухе. Рекомендуем одеваться теплее для прогулки по ферме.

* Рейтинг Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО), Milknews и Streda Consulting «Топ-20 крупнейших производителей молока России — 2022».