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общество

Власти Новосибирска хотят продлить Красный проспект

Фото: ru.freepik.com

Организацию, которая будет заниматься проектными работами, найдут до конца 2024 года.

Как сообщает РБК Новосибирск, в городе хотят продлить Красный проспект до улицы Краузе, чтобы увеличить транспортную доступность микрорайона Родники.

До конца 2026 года проведут проектно-изыскательные работы.

«Для проведения торгов на определение проектной организации необходимо выполнить расчет сметной стоимости проектных работ и инженерных изысканий, разработать техническое задание на проектирование, утвердить их департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска и пройти проверку управлением контрольно-ревизионной работы мэрии Новосибирска», — сообщили в мэрии.

Также продление проспекта предусмотрено решением генплана Новосибирска до 2030 года.

Напомним, что в Коченёвском районе НСО потратят 741 тысячу рублей на отлов собак.

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Нина Раневская
Журналист

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