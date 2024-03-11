Власти Новосибирска хотят продлить Красный проспект

Организацию, которая будет заниматься проектными работами, найдут до конца 2024 года.

Как сообщает РБК Новосибирск, в городе хотят продлить Красный проспект до улицы Краузе, чтобы увеличить транспортную доступность микрорайона Родники.

До конца 2026 года проведут проектно-изыскательные работы.

«Для проведения торгов на определение проектной организации необходимо выполнить расчет сметной стоимости проектных работ и инженерных изысканий, разработать техническое задание на проектирование, утвердить их департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска и пройти проверку управлением контрольно-ревизионной работы мэрии Новосибирска», — сообщили в мэрии.

Также продление проспекта предусмотрено решением генплана Новосибирска до 2030 года.

Напомним, что в Коченёвском районе НСО потратят 741 тысячу рублей на отлов собак.