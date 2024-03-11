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общество

Жительнице Новосибирска без руки стримеры подарили бионический протез за 3 млн рублей

Фото: Виктория Красавина / ВК

Жительница Новосибирска Виктория рассказала, как она попала на стрим к блогерам Александру Зубареву и Лорду.

Жительнице Новосибирска Виктории Красавиной известные стримеры Александр Зубарев и Лорд подарили бионический протез на 8 марта. Сибирячка родилась без руки и всегда мечтала о протезе, на который копила с помощью своих блогов.

Девушка отметила, то Лорд и Зубарев спросили своих зрителей, кому подарить подарок на 8 марта, и зрители посоветовали ее, отправив ссылки на ее соцсети. Девушка призналась, что изначально подумала, что это мошенники, так как протезы очень дорогие.

«Это было неожиданно и приятно, такие подарки редкость», — делится она.

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Дамир Трубников

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