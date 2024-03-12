10 главных ошибок в Великий пост

Ограничения Великого православного поста делятся на строгие (для монахов) и мирские (для простых людей).
В текущем 2024 году Великий пост стартует 18 марта и завершится перед Светлой пасхой 4 мая. На все 47 дней расписаны ограничения. Они делятся на более строгие для монахов и менее строгие с небольшими послаблениями для мирян.
Постящиеся люди нередко допускают ошибки при прохождении этого периода. Десять самых распространённых озвучили на днях российские священнослужители, пишет портал «Правмир».
1. Акцент на пищевые ограничения и игнорирование дурных привязанностей и склонностей.
2. Редкое посещения богослужений.
3. Излишнее снисхождение к себе, оправдание собственных телесных и духовных слабостей.
4. Перенос строгости поста на детей (не стоит отменять молочные блюда для деток, кормящих мамочек и беременных женщин).
5. Просмотр телевизионных программ (в пост рекомендуется ограничиться познавательными программами о природе и строении космоса или чтением духовной литературы).
6. Чрезмерно серьезное отношение к посту (нужно бороться со своими страстями, но не подавлять чувства).
7. Осуждение тех, кто пост не соблюдает.
8. Фарисейство или праведность напоказ.
9. Отношение к пище как к чему-то скверному, например, к мясу убитых животных.
10. Не обоюдное воздержание от интимной близости (вторая половинка семейной пары не должна страдать от постования первой – следует договариваться).