10 главных ошибок в Великий пост

Ограничения Великого православного поста делятся на строгие (для монахов) и мирские (для простых людей).

В текущем 2024 году Великий пост стартует 18 марта и завершится перед Светлой пасхой 4 мая. На все 47 дней расписаны ограничения. Они делятся на более строгие для монахов и менее строгие с небольшими послаблениями для мирян.

Постящиеся люди нередко допускают ошибки при прохождении этого периода. Десять самых распространённых озвучили на днях российские священнослужители, пишет портал «Правмир».

1. Акцент на пищевые ограничения и игнорирование дурных привязанностей и склонностей.

2. Редкое посещения богослужений.

3. Излишнее снисхождение к себе, оправдание собственных телесных и духовных слабостей.

4. Перенос строгости поста на детей (не стоит отменять молочные блюда для деток, кормящих мамочек и беременных женщин).

5. Просмотр телевизионных программ (в пост рекомендуется ограничиться познавательными программами о природе и строении космоса или чтением духовной литературы).

6. Чрезмерно серьезное отношение к посту (нужно бороться со своими страстями, но не подавлять чувства).

7. Осуждение тех, кто пост не соблюдает.

8. Фарисейство или праведность напоказ.

9. Отношение к пище как к чему-то скверному, например, к мясу убитых животных.

10. Не обоюдное воздержание от интимной близости (вторая половинка семейной пары не должна страдать от постования первой – следует договариваться).