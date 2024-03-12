Дети Сибири познакомились с историей денег и передовыми технологиями на выставке «Россия» на ВДНХ

Экскурсию по выставке «Россия» на ВДНХ, а также обзорную экскурсию по Москве для детей с ограниченными возможностями здоровья организовал Сибирский банк Сбера

На выставке «Россия» на ВДНХ ребята посетили павильон Сбера. Там для них была организована масштабная программа пребывания: дети познакомились с историей банка через призму развития России, увидели самые современные технологии, которые банк разрабатывает и внедряет в разные сферы жизни регионов страны. Кроме того, для юных экскурсантов в детской локации был организован показ мультиков от Союзмультфильма и развлекательная программа в Лектории.

На следующий день экскурсионного тура для ребят была организована обзорная экскурсия по Москве – ребята посетили другие интересные локации на ВДНХ, Красную площадь, побывали на Воробьевых горах и в других знаковых местах столицы.

Елена Руднева, HR-директор банка:

«Цель нашего проекта — показать детям масштабы нашей страны, всесторонне представленные сегодня на выставке «Россия» на ВДНХ. Этот экскурсионный тур — одновременно культурный и образовательный проект, способный напитать ребят позитивными эмоциями, вдохновить их в учебе и жизни в целом».

Международная выставка-форум «Россия» — демонстрация главных достижений страны. Её участники — все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. ВДНХ — масштабная проекция всей России. В павильоне банка посетителей ожидают: выставка технологий и инноваций банка; насыщенная образовательная программа от Российского общества «Знание»; экскурсии; детская зона с аниматорами и мастер-классами; тематические дни.