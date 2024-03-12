«Единая Россия» провела в Новосибирске форум «Единство народа»

Участниками стали депутаты, активисты и сторонники партии, лидеры общественного мнения, молодогвардейцы

Форум прошел в формате митинга-концерта, центральной темой которого стало объединение сторонников политики государства по защите и сохранению национальных, семейных и культурных ценностей, поддержка политического курса.

Секретарь Новосибирского регионального отделения партии, губернатор Андрей Травников напомнил, что больше 20 лет всех членов партии «Единая Россия» объединяет активная жизненная позиция, стремление и желание сделать жизнь граждан лучше и комфортнее.

«Сегодня Новосибирская область – это перспективный регион, у которого есть значительный ресурс для динамичного развития. Мы работаем одной сплочённой командой на всех уровнях и во всех направлениях», – сказал Андрей Травников.

Сенатор РФ, член Бюро Высшего совета партии, Герой России Александр Карелин напомнил об идеалах и ценностях, простых понятных каждому.

«Честь, долг, отвага, трудолюбие и любовь к Родине. Еще на Новгородчине говорили: «Купно за едино!», то есть объединяясь побеждаем. Очень важно, что все мы, объединяя репутацию с «Единой Россией», демонстрируем насколько важно быть вместе, не рассуждать, а действовать на благо Новосибирской области и России», – подчеркнул сенатор.

Форумы «Единство народа» сегодня проходят во всех регионах страны, участвуют тысячи человек.