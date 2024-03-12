Еще одно подпольное казино нашли в Новосибирске

В Новосибирске возбудили три уголовных дела по факту незаконной организации и проведении азартных игр.

Установлено, что три приятеля в возрасте от 20 лет до 31 года организовали в доме № 191 на улице Зорге Кировского района казино. В незаконном бизнесе мужчин уличили во время проверочных мероприятий, проведенных прокуратурой Кировского района совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности полиции и следственного комитета.

Подозреваемые лично контролировали работу игрового зала. Ход и результаты расследования уголовных дел по статье «Незаконная организация азартных игр» находятся на контроле в прокуратуре.

Ранее мы рассказывали, что жителя Новосибирска оштрафовали на 800 тысяч за подпольное казино.