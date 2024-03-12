Где проверить и восстановить зрение в Новосибирске? Проверено редакцией

Медиахолдинг Сиб.фм Group запускает серию публикаций «Проверено на себе». Журналисты посещают разные учреждения Новосибирска и рассказывают об этом. В сегодняшней публикации – одна из крупнейших в Сибири МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Фёдорова.

Микрохирургия в цифрах и фактах

Новосибирск – один из передовых городов России по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе офтальмологии. Как рассказали журналисту медиахолдинга Сиб.фм Group в МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Фёдорова, за прошлый год врачи приняли около60 000 пациентов. А 27 000 человек обратились за консультацией офтальмолога впервые. Различные курсы лечения прошли более 26 500 человек, в том числе почти 19 000 жителей Новосибирской области, свыше 550 – граждане стран СНГ и дальнего зарубежья. Госпитализировано в микрохирургию около 10 000 пациентов.

В новосибирской «Микрохирургии глаза» ежедневно принимают около 500 пациентов. Врачи проводят до 250 операций в сутки, а в пиковые периоды – до 300.В 2023 году врачи-офтальмологи провели более 40 000 курсов лечения, в том числе 37 500 операций – это новый рекордный показатель для филиала, при этом за два постпандемийных года объем операций вырос более чем на 20%.

Стоит отметить, что здесь принимают пациентов всех возрастов, даже новорождённых. Так в 2023 году операции проведены свыше 2300 детям.

Суперсовременная диагностика

Сегодня Новосибирский филиал МНТК располагает современной высокотехнологичной диагностической, консультационной и лечебной базой, оснащённой по мировым меркам оборудованием, парк которого ежегодно обновляется и пополняется.

МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фёдорова работает в статусе НМИЦ – национального медицинского исследовательского центра. В структуре Новосибирского филиала действует научный отдел, а среди сотрудников филиала – 19 кандидатов медицинских наук, шесть докторов медицинских наук, два профессора. На базе МНТК-Новосибирск проводятся фундаментально-прикладные исследования по актуальным проблемам изучения патогенеза, диагностики, лечения и реабилитации многих социально значимых заболеваний органа зрения, способных приводить пациентов слепоте и инвалидности по зрению (глаукома, диабетическая ретинопатиия, увеиты, осложненная катаракта и др.).

Филиал успешно и плодотворно сотрудничает с рядом научно-исследовательских институтов Сибирского отделения РАН. Одними из наиболее значимых исследований, работа над которыми продолжалась в 2023 году совместно с учеными Института лимфологии и Новосибирского государственного университета, стали изучение возможности создания нового метода лечения заболеваний роговицы и дальнейшее развитие программы для дистантного скринингового тестирования зрения с использованием технологий искусственного интеллекта. Эти и другие исследования нацелены на получение данных для разработки новых методов лечения, что позволяет повысить качество и эффективность высокотехнологической медицинской помощи населению.