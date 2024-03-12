Ил-76 рухнул в Ивановской области из-за пожара в двигателе

В Ивановской области днем 12 марта потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 с 15 людьми на борту.

По данным Минобороны РФ, в самолете были восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной падение называют возгорание в одном из двигателей. Полет был плановым.

Следуя из информации источника RT, выживших нет. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил оказать семьям погибших всю помощь.

На аэродром для установления всех причин катастрофы отправились специалисты Главного командования ВКС России.

Ранее мы писали о том, что Ил-76 не смог дотянуть до полосы аэродрома и упал в районе местного кладбища.