Масленица-2024: красивые душевные открытки и поздравления для всех

В Масленичную неделю люди не только веселятся, ходят в гости, устраивают гулянья и кушают блины, но и поздравляют друг друга. Прекрасную возможность подарить близким несколько тёплых слов предоставляют электронные открытки.

Холодная зима этого года наконец-то кончается! Ее завершает такой старинный праздник как Масленица. Хочу тебе пожелать, чтобы изобилие и сытость этой недели были в твоем доме целый год. Пусть в жизни будет больше солнечного света, сладких блинов, а в семье царит только согласие и мир!

Всем очень праздники нужны,

А добрые — особо,

Пеки, хозяюшка, блины

Да сладенькую сдобу,

Уже ведь праздник наступил,

И Масленица в силе,

Желаю, мир в семье чтоб был,

И все здоровы были!

Шумным весельем и широким гуляньем принято встречать Масленицу. Также громкие проводы устраивают не для проводов зимы, а для встречи весны. Пусть твоя жизнь будет такой же бурной и сытной, как эта праздничная неделя! Пусть в твоем сердце всегда будет весна!

Праздник славный настает,

Веселится весь народ,

Входит Масленица в дом,

Чтоб теплее стало в нем!

Коль блины не подгорят,

Угощайте всех подряд,

Становитесь в хоровод,

Песни пусть душа поет!

От всей души поздравляю тебя и твою семью с Масленицей. Желаю тебе сытости и богатство, пусть они будут в вашем доме не только в течение праздничной недели, но постоянно. Также желаю согласия и мира в семье. Пусть зима быстрее уходит, а текущий год приносит только радости и сюрпризы!

Отложите на неделю

Фитнес и диеты.

Ничего вкусней блинов

В Масленицу нету.

Пусть веселая пора

Принесет удачу.

Пару лишних сантиметров

В талии в придачу.

Зиму шумно проводите,

Ешьте вкусно, пейте.

Главное скучать порою

Славною не смейте.

Пусть судьба бережет тебя, а жизнь будет такой же яркой и сладкой, как все дни праздничной Масленичной недели. Любовь путь будет как горячий блинчик, только что снятый со сковороды. А любовь – вкусная и густая, как домашняя сметана!

Как на Масленой неделе

Все блиночков захотели,

Стоит много их испечь

Для душевных долгих встреч,

Пусть они все состоятся,

Нужно с близкими встречаться.

Всех вас с Масленой, ура!

Мира, радости, добра!

Пора сказать зиму, снегу и холоду прощай. Наступает весна, а это значит, настало время поздравить всех с Масленицей. Пусть с приходом весны поднимется настроение, а на душе станет легко и весело. Заряд оптимизма и бодрости, полученный на этой неделе, пусть остается с вами на весь год!