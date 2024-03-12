Масленица-2024: красивые душевные открытки и поздравления для всех

В Масленичную неделю люди не только веселятся, ходят в гости, устраивают гулянья и кушают блины, но и поздравляют друг друга. Прекрасную возможность подарить близким несколько тёплых слов предоставляют электронные открытки.
Холодная зима этого года наконец-то кончается! Ее завершает такой старинный праздник как Масленица. Хочу тебе пожелать, чтобы изобилие и сытость этой недели были в твоем доме целый год. Пусть в жизни будет больше солнечного света, сладких блинов, а в семье царит только согласие и мир!
Всем очень праздники нужны,
А добрые — особо,
Пеки, хозяюшка, блины
Да сладенькую сдобу,
Уже ведь праздник наступил,
И Масленица в силе,
Желаю, мир в семье чтоб был,
И все здоровы были!
Шумным весельем и широким гуляньем принято встречать Масленицу. Также громкие проводы устраивают не для проводов зимы, а для встречи весны. Пусть твоя жизнь будет такой же бурной и сытной, как эта праздничная неделя! Пусть в твоем сердце всегда будет весна!
Праздник славный настает,
Веселится весь народ,
Входит Масленица в дом,
Чтоб теплее стало в нем!
Коль блины не подгорят,
Угощайте всех подряд,
Становитесь в хоровод,
Песни пусть душа поет!
От всей души поздравляю тебя и твою семью с Масленицей. Желаю тебе сытости и богатство, пусть они будут в вашем доме не только в течение праздничной недели, но постоянно. Также желаю согласия и мира в семье. Пусть зима быстрее уходит, а текущий год приносит только радости и сюрпризы!
Отложите на неделю
Фитнес и диеты.
Ничего вкусней блинов
В Масленицу нету.
Пусть веселая пора
Принесет удачу.
Пару лишних сантиметров
В талии в придачу.
Зиму шумно проводите,
Ешьте вкусно, пейте.
Главное скучать порою
Славною не смейте.
Пусть судьба бережет тебя, а жизнь будет такой же яркой и сладкой, как все дни праздничной Масленичной недели. Любовь путь будет как горячий блинчик, только что снятый со сковороды. А любовь – вкусная и густая, как домашняя сметана!
Как на Масленой неделе
Все блиночков захотели,
Стоит много их испечь
Для душевных долгих встреч,
Пусть они все состоятся,
Нужно с близкими встречаться.
Всех вас с Масленой, ура!
Мира, радости, добра!
Пора сказать зиму, снегу и холоду прощай. Наступает весна, а это значит, настало время поздравить всех с Масленицей. Пусть с приходом весны поднимется настроение, а на душе станет легко и весело. Заряд оптимизма и бодрости, полученный на этой неделе, пусть остается с вами на весь год!