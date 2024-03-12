Медалью Георгия Жукова наградили бойца СВО из Новосибирска

Бойцу специальной военной операции с позывным Бацилла из Новосибирска вручили медаль Георгия Жукова.

Награду мужчина получил за участие в освобождении Авдеевки.

Бацилла — мобилизованный участник спецоперации. Он уже побывал в отпуске, но не тратил время зря — проводил Уроки мужества для школьников.

У сибиряка есть ребенок, до отправки на фронт он работал в одной из строительных организаций Новосибирска.

«Сегодня герой продолжает выполнять боевые задачи в зоне СВО», — сообщил председатель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров изданию VN.ru.

Ранее мы рассказывали, как жительницу Новосибирской области наградили медалью Жукова за участие в СВО.