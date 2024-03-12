Мэрия Новосибирска предупреждает о перепадах температуры и сильном ветре в городе

Ночью температура может опуститься до -15 градусов.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, в ближайшую неделю в городе ожидают умеренно холодную погоду. Температура будет варьироваться днем от -3 до -6 градусов, ночью от -12 до -15 градусов, местами до -18. Скорость ветра в некоторые дни будет достигать 14 метров в секунду.

«На дорогах сохранится гололедица, что повышает риск гололедных травм и дорожно-транспортных происшествий. Снеговая нагрузка, особенно на крышах и козырьках зданий, ветхих строений, крышах со сложной геометрией, а также большепролетных строений поспособствует проседанию кровельных конструкций и может привести к разрушению отдельных конструктивных элементов. Возможны несчастные случаи из-за схода снежных масс и наледей, материальный ущерб», – пишет пресс-служба.

Жителям Новосибирска порекомендовали убрать с балконов и подоконников вещи, которые может унести ветер, не приближаться к мостам, деревьям, трубопроводам, обходить рекламные щиты, не парковать машины под старыми и ветхими деревьями.

Напомним, что новосибирский астроном назвал дату весеннего равноденствия.