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общество

На празднике к 420-летию Томска пройдет шоу дронов

Фото: Сиб.фм

Мероприятия в честь даты будут проходить с марта по декабрь 2024 года.

7 сентября пройдет празднование в честь 420-летия Томска, где проведут шоу дронов.

«Очень много идей накидали, которые можно взять в реализацию, от простых до сложных. Один из томских предпринимателей сам вызвался привезти шоу дронов. Это удивит горожан и гостей», – рассказал Дмитрий Махиня, мэр Томска, в эксклюзивном интервью Тomsk.mk.ru.

Также с марта по декабрь 2024 году в Томске пройдут различные форумы, выставки, фестивали, концерты.

Напомним, что на празднование 420-летия Томска было выделено 15 млн рублей.

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Нина Раневская
Журналист

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