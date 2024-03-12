Некоторые школы Новосибирска отправят учеников на дистанционное обучение из-за выборов

Школы в Новосибирске приняли меры по организации учебного процесса во время предстоящих выборов президента России.

С 15 по 17 марта в образовательных учреждениях будут находиться избирательные участки.

Руководители школ получили возможность самостоятельно определить формат обучения. Основное требование заключается в том, чтобы не проводить уроки в помещениях, где организованы выборы.

В лицее №12 ученики начальной школы будут заниматься дистанционно 15 марта, а школьники с 5 по 11 класс будут учиться. 16 марта занятия также будут проводиться дистанционно из-за проведения выборов на первом этаже.

Школа №54 разместила избирательный участок в здании старшей школы. Учащиеся с 9 по 11 классы будут заниматься дистанционно, в то время как работу начальной школы не затронут. Суббота и воскресенье объявлены выходными днями.

В некоторых школах решили сократить продолжительность уроков до 30 минут.

Ранее Сиб.фм сообщал, что скончался двоюродный брат президента России Евгений Путин.