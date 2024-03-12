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общество

Новосибирский астроном назвал дату весеннего равноденствия

Фото: freepik

Известна дата весеннего равноденствия в Новосибирской области.

Специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин сообщил для Atas.Info о том, что в середине марта в Новосибирской области длина ночи пойдет на убыль.

По его словам, в это году день весеннего равноденствия выпадет на 20 марта — событие произойдет в 10 утра по местному времени.

«С этого дня продолжительность светового дня будет больше 12 часов», — добавил Олег Кашин.

Напомним, что стало известно, где и когда пройдут праздничные мероприятия на Масленицу в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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