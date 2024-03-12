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общество культура

Новым министром культуры НСО может стать директор краеведческого музея

Фото: Новосибирский государственный краеведческий музей

Директор краеведческого музея может стать новым министром культуры Новосибирской области.

Издательство BFM-Новосибирск со ссылкой на источник сообщило о том, что пост главы министерства культуры Новосибирской области может занять директор Новосибирского государственного краеведческого музея Юлия Шуклина — её кандидатуру одобрили на всех уровнях.

Сообщается, что последний раз главой министерства культуры Новосибирской области была Наталья Ярославцева, но два года назад она ушла в отставку, поэтому временно исполняющим обязанности министра культуры стал Юрий Зимняков.

Напомним, что в Новосибирской области создадут музей Владимира Высоцкого.

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Валерия Митрохина
Журналист

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