Новым министром культуры НСО может стать директор краеведческого музея

Директор краеведческого музея может стать новым министром культуры Новосибирской области.

Издательство BFM-Новосибирск со ссылкой на источник сообщило о том, что пост главы министерства культуры Новосибирской области может занять директор Новосибирского государственного краеведческого музея Юлия Шуклина — её кандидатуру одобрили на всех уровнях.

Сообщается, что последний раз главой министерства культуры Новосибирской области была Наталья Ярославцева, но два года назад она ушла в отставку, поэтому временно исполняющим обязанности министра культуры стал Юрий Зимняков.

Напомним, что в Новосибирской области создадут музей Владимира Высоцкого.