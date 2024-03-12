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общество проиcшествия

Охранника Гастрокорта в Новосибирске обвиняют в том, что он не пускал пенсионерку на рынок

Фото: ru.freepik.com

Негативный отзыв оставили на сайте.

В Новосибирске местная жительница обвиняет охранника Гастрокорта в том, что он не пропускал пенсионерку, когда та хотела пройти через заведение во двор Центрального рынка.

«9 марта охранник не пускал пенсионерку внутрь здания. Ей надо было пройти с главного входа во дворовую часть центрального рынка. Женщина в возрасте, обходить всё здание центрального рынка — какой смысл? Спускаться и подниматься через подвальное помещение тяжело. Ну сделали огромную едальню, людей-то пускайте!», — гласит отзыв «Фламп».

Напомним, что перепады температур ожидаются в Новосибирске в марте.

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Нина Раневская
Журналист

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