Охранника Гастрокорта в Новосибирске обвиняют в том, что он не пускал пенсионерку на рынок

Негативный отзыв оставили на сайте.

В Новосибирске местная жительница обвиняет охранника Гастрокорта в том, что он не пропускал пенсионерку, когда та хотела пройти через заведение во двор Центрального рынка.

«9 марта охранник не пускал пенсионерку внутрь здания. Ей надо было пройти с главного входа во дворовую часть центрального рынка. Женщина в возрасте, обходить всё здание центрального рынка — какой смысл? Спускаться и подниматься через подвальное помещение тяжело. Ну сделали огромную едальню, людей-то пускайте!», — гласит отзыв «Фламп».

Напомним, что перепады температур ожидаются в Новосибирске в марте.