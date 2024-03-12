Пожар в доме на Советской в Новосибирске потушили

В Новосибирске пожарные МЧС России за час ликвидировали возгорание в административном здании.

«В 20:58 поступило сообщение о горении кровли в административном 2-этажном здании по улице Советской в Новосибирске. Горение происходило на техническом этаже», — сказали Сиб.фм спасатели.

Первые пожарные приехали на место вызова через две минуты. Всего с возгоранием боролись 27 человек на восьми единицах спецтехники. Через час они ликвидировали открытое горение, в том числе при помощи автолестницы.

Площадь пожара по предварительным данным составила 80 квадратных метров. Из здания самостоятельно вышли девять человек. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, из-за происшествия для автомобилистов пришлось перекрыть движение по улице Нарымской, так как пожарный гидрант находится через дорогу.