Новый документ за подписью министра обороны РФ смердит подделкой за версту.

Фейковых приказов о мобилизации в России за истекшие два года СВО было так много, что уже мало кто верит в их очередной вброс. Но западные и украинские спецслужбы настойчиво отрабатывают свой кусок хлеба и продолжают публиковать в сомнительных сетевых источниках информации бесконечных «уток».

Как видим, они плохо стараются, так как в каждом следующем «документе» не меняется ничего кроме даты и количества мобилизованных. Даже ошибки и неточности, выдающие подделку, остались прежними.

Всё также зарубежные агенты пишут в мнимом приказе, что «организовать призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации 300 000 граждан РФ должны представители военных комиссариатов субъектов Российской Федерации во взаимодействии с представителями органов местного самоуправления». Хотя по факту данные структуры этим никогда не занимались и не обязаны.

Также поставлена с нарушениями в правый верхний угол документа отметка «Для служебного пользования», а самому приказу присвоено почему-то рукописный номер.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов назвал эту «бумажку» полнейшим бредом. По его мнению, никакой мобилизации в нашей стране не планируется, а информационный вброс — это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый, высосанный из пальца документ.