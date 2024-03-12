Продолжается интеграция двух крупных банков

В рамках интеграции двух банков 265 тысяч заемщиков «Открытия», которые оформили почти 300 тысяч потребкредитов, перешли на обслуживание в ВТБ. Все условия по кредитам, включая размер платежа, срок погашения и процентную ставку, для них остались неизменными.

Переход клиентов с кредитами наличными из банка «Открытия» начался в четвертом квартале 2023 года на условиях цессии кредитного портфеля – переуступки прав требования долга.

«Уже более половины клиентов «Открытия» с кредитами наличными перешли в ВТБ. Условия обслуживания по договорам для них остаются прежними», – отметил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса банка Тимур Смирнов. Для клиентов, которые только планируют переход не потребуется перезаключать кредитный договор и оформлять страховку, если она была получена ранее, необходимо только открыть мастер-счет.

Активный переход на обслуживание для клиентов «Открытия» начнется в конце апреля текущего года. Предложения о переводе должны получить все владельцы дебетовых карт, вкладчики, ипотечные заемщики и клиенты с автокредитами.